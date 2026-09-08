Daily Mail: лодки с мигрантами попытаются пересечь границу Франции с Британией

Мигранты готовятся массово пересечь Дуврский пролив, пишут СМИ Daily Mail: лодки с мигрантами попытаются пересечь границу Франции с Британией

Москва8 сен Вести.Лодки с большим количеством мигрантов попытаются пересечь границу Франции и Великобритании через Дуврский пролив. Об этом пишет газета Daily Mail с ссылкой на источники во французском и британском правительствах.

По информации журналистов, такое развитие событий возможно после того, как ранее в британский Портсмут прибыла лодка с мигрантами.

Большое количество небольших лодок [с мигрантами] попытаются пересечь границу из Франции на южное побережье Великобритании... В ближайшие недели гораздо больше лодок с мигрантами совершат дальнее морское путешествие из Нормандии говорится в публикации

Ранее стало известно, что британские власти перехватили небольшую лодку в проливе Ла-Манш, на борту которой находилось 140 нелегальных мигрантов. Судно вышло из коммуны Жобур (регион Нормандия) на северо-западе Франции.

Позже в Портсмуте начались стычки протестующих против незаконной миграции с полицией.