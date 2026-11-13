Михалков пословицей ответил на внесение в базу ГУР Украины Михалков ответил на внесение в базу ГУР Украины пословицей

Москва13 ноя Вести.Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков отреагировал на внесение в базу Главного управления разведки (ГУР) Украины пословицей.

О том, что его внесли в украинскую базу, он узнал от журналистов, сообщает ТАСС.

Была такая пословица смешная: "Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал" сказал Михалков

Михалкова внесли в базу ГУР Украины 11 ноября. Основанием стало то, что режиссер систематически поддерживает действия и политику властей России. Кроме того, с 2012 года он является неизменным доверенным лицом президента России Владимира Путина.