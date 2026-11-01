"Милан" нанес "Интеру" первое поражение в чемпионате Италии по футболу

"Милан" прервал беспроигрышную серию "Интера" в итальянской Серии А "Милан" нанес "Интеру" первое поражение в чемпионате Италии по футболу

Москва1 ноя Вести.Футболисты "Милана" одержали победу над "Интером" в центральном матче десятого тура чемпионата Италии (Серия А).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "россонери", "Интер" впервые проиграл в текущем сезоне. Таким образом, "Милан" продлил беспроигрышную серию в очных противостояниях с "Интером" до восьми официальных матчей (шесть побед, две ничьи).

Последняя на данный момент победа "Интера" над "Миланом" (2:1) была зафиксирована 22 апреля 2024 года.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Лацио", у которых по 25 очков. "Милан" расположился на четвертом месте, в активе команды 21 очко.

В следующем туре "Интер" 8 ноября примет "Комо", в тот же день "Милан" сыграет в гостях с "Дженоа".