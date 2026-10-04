The Times: миллиардер Дэвид Рубен переехал из Британии в Монако

Миллиардер Дэвид Рубен перебрался из Британии в Монако The Times: миллиардер Дэвид Рубен переехал из Британии в Монако

Москва4 окт Вести.Один из богатейших жителей Великобритании, 88-летний предприниматель Дэвид Рубен летом переехал в Монако, сообщила The Times.

Его представитель подтвердил переезд в княжество, известное выгодным налоговым режимом, но не привел подробностей.

В майском рейтинге The Sunday Times за 2026 год братья Дэвид и Саймон Рубены с состоянием £28 млрд ($37 млрд) заняли второе место среди 350 самых состоятельных жителей Великобритании. Их бизнес связан главным образом с недвижимостью и венчурными инвестициями.

The Times отмечает, что многие состоятельные иностранцы покинули Великобританию после отмены лейбористским правительством в апреле 2025 года режима налогового нерезидентства non-dom, позволявшего при определенных условиях не платить налоги с зарубежных доходов. Некоторые британцы также уезжают из-за опасений возможного повышения налогов.

Среди известных богачей, покинувших страну в последние годы, это Лакшми Миттал, Нассеф Савирис и Крис Рокос.

Ранее стало известно, что совокупное состояние самых богатых предпринимателей из России сократилось почти на 23,6 млрд долларов с начала 2026 года.