Москва25 нояВести.Миллиардер и глава компании Fanatics Майкл Рубин еще в подростковом возрасте зарабатывал от 10 до 15 миллионов долларов в год. Об этом он рассказал изданию Fortune.
По его словам, в 13 лет он начал продавать лыжное снаряжение, а спустя год открыл собственный магазин, успев заработать на Porsche еще до получения водительских прав.
В 1988 году наступила необычайно теплая зима и Рубин потерял клиентов. У него накопились счета на 200 тыс. долларов и товарные запасы на 80 тыс. долларов. Это едва не довело его до банкротства. Чтобы выбраться из долгов, он договорился о снижении суммы займа до 35 тыс. долларов, занял деньги у соседей и погасил кредит за три недели, следует из материала.
Через пять лет, когда Рубину был 21 год, он зарабатывал на продажах 150 млн. долларов, указано в статье. В 2008 году предприниматель едва не разорился второй раз – когда наступил мировой финансовый кризис.
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Сейчас основанная Рубином компания Fanatics оценивается в 31 миллиард долларов, а его личное состояние – в 11,6 миллиарда долларов.