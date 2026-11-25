Миллиардер Рубин зарабатывал 10-15 млн долларов в год, будучи подростком Миллиардер Рубин: подростком я зарабатывал 10-15 млн долларов в год

Москва25 ноя Вести.Миллиардер и глава компании Fanatics Майкл Рубин еще в подростковом возрасте зарабатывал от 10 до 15 миллионов долларов в год. Об этом он рассказал изданию Fortune.

По его словам, в 13 лет он начал продавать лыжное снаряжение, а спустя год открыл собственный магазин, успев заработать на Porsche еще до получения водительских прав.

В 1988 году наступила необычайно теплая зима и Рубин потерял клиентов. У него накопились счета на 200 тыс. долларов и товарные запасы на 80 тыс. долларов. Это едва не довело его до банкротства. Чтобы выбраться из долгов, он договорился о снижении суммы займа до 35 тыс. долларов, занял деньги у соседей и погасил кредит за три недели, следует из материала.

Через пять лет, когда Рубину был 21 год, он зарабатывал на продажах 150 млн. долларов, указано в статье. В 2008 году предприниматель едва не разорился второй раз – когда наступил мировой финансовый кризис.

Каждая неудача, если извлечь из нее урок, ведет к следующему успеху... Бизнес – это американские горки. Бизнес – это приключение. Если ты настоящий предприниматель, тебе это нравится считает бизнесмен

Сейчас основанная Рубином компания Fanatics оценивается в 31 миллиард долларов, а его личное состояние – в 11,6 миллиарда долларов.