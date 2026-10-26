Москва26 окт Вести.Британский предприниматель Питер де Пютрон, сделавший капитал на операциях с ценными бумагами, на протяжении десятилетий избегал публичности. Интерес к его империи возник после судебных разбирательств. Об этом сообщает Financial Times.

Де Пютрон основал свой первый инвестиционный фонд в 1997 году при поддержке миллиардера Джорджа Сороса, пишет издание. Позднее он сосредоточился на торговле с использованием компьютерных алгоритмов.

В 2001 году финансист создал компанию Gloucester Research, которая впоследствии получила название G-Research. Она и стала основой состояния де Пютрона. Один из конкурентов компании предположил, что связанный с ней инвестиционный фонд управляет активами на сумму от 10 млрд до 12 млрд долларов.

При этом сам миллиардер скрывает подробности своей жизни, а в интернете нет его фотографий. По словам собеседников FT, он может сообщить место встречи всего за несколько минут до ее начала и потребовать, чтобы участники не брали с собой электронные устройства. А на публичных мероприятиях одевается он, по данным СМИ, как типичный шпион — шляпа, плащ, солнцезащитные очки.

Бизнес де Пютрона не ограничивается финансовыми рынками. Однако два проекта (один из них связан со строительством и второй – с автогонками) оказались в центре судебных разбирательств.

В рамках разбирательства суд разрешил запросить показания Пютрона, однако судебным представителям дважды не удалось вручить миллиардеру документы по адресу на острове Джерси. Как отмечает FT, эти процессы могут вынудить финансиста раскрыть больше информации о себе и своем бизнесе.