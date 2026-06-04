Москва4 июн Вести.Минэкономразвития РФ возобновило деятельность штаба по работе с крупными корпорациями. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава ведомства Максим Решетников.

Мы возобновили штаб сейчас по работе с крупными корпорациями, приглашаем их к себе. Видим, что кто-то работает – прямо вообще ни одной жалобы, никаких нареканий, а где-то большая иерархия, структура, дочки, внучки, и вопрос пущен, скажем так, не уделяется должного внимания. Но сейчас все уже как бы уделяют внимание, свою систему донастраивают. Я думаю, что мы в общем и целом эту тему в текущих моментах отрегулируем