Минфин: нужно ввести очные заседания по спорам между налогоплательщиками и ФНС

Минфин предлагает изменить порядок рассмотрения жалоб на решения ФНС Минфин: нужно ввести очные заседания по спорам между налогоплательщиками и ФНС

Москва5 ноя Вести.Необходимо ввести очный формат заседаний при рассмотрении жалоб налогоплательщиков. Так, граждане и бизнес смогут лично или по видеосвязи изложить свою позицию Федеральной налоговой службе (ФНС). Это следует из законопроекта, разработанного Минфином, с которым ознакомилось РИА Новости.

Законопроект предлагает изменить порядок рассмотрения жалоб.

Жалоба будет рассматриваться единолично либо коллегиально - составом не менее чем из трех должностных лиц налогового органа​​​. Коллегиальное рассмотрение будет применяться по решению налогового органа "в связи с особой сложностью спора" говорится в сообщении

Также будет предусмотрена возможность подключиться по видеоконференцсвязи. Результаты подготовки жалобы к рассмотрению будут заносить в протокол, в котором указываются предмет и пределы разбирательства, спорные и бесспорные обстоятельства, а также одобренные ходатайства.

Кроме того, предлагается сократить срок подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган - с года до трех месяцев с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

В ведомстве добавили, что решения по жалобам планируется публиковать полностью на официальном сайте ФНС в течение 15 календарных дней после принятия, но не позднее месяца. Заявитель сможет возразить против публикации. Тогда ведомство разместит сведения о результатах рассмотрения жалобы с правовой позицией по спору без указания данных, позволяющих установить личность заявителя.

Документ вносит изменения в часть первую Налогового кодекса РФ. В случае одобрения он вступит в силу 1 января 2029 года.