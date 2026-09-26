Минимум двое российских миллиардеров хотят повторить путь Фридмана и Усманова Bloomberg: опыт Фридмана и Усманова заинтересовал миллиардеров из РФ

Москва26 сен Вести.Факт снятия санкций ЕС с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана заинтриговал по меньшей мере двух бизнесменов, которые хотели бы пройти подобный путь и освободится от ограничений. Об этом пишет издание Bloomberg.

Агентство провело опрос среди состоятельных предпринимателей. Большинство респондентов считают, что последовать за Фридманом и Усмановым невозможно. Снятие с них санкций скептики объясняют "особыми обстоятельствами", которые не все могут использовать для себя.

Ранее адвокат, представляющий интересы Усманова, раскрыл, сколько работы было проделано для того, чтобы добиться снятия санкций через суд.