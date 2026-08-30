ЦТАК: Но Гван Чхоль снят с поста министра обороны КНДР

Министр Народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль снят с поста ЦТАК: Но Гван Чхоль снят с поста министра обороны КНДР

Москва30 авг Вести.Министром обороны КНДР стал экс-начальник Главного политического управления армии страны Ким Сон Ги, прежний глава ведомства Но Гван Чхоль был снят с поста, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующие кадровые решения были приняты во время второго заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва.

Но Кван Чхоль, министр обороны КНДР, был освобожден от должности… и назначен на пост первого заместителя заведующего Отделом оборонной промышленности ЦК партии передает ЦТАК

Ранее газета Financial Times написала, что КНДР переживает период активного роста. Наиболее заметные изменения, как отмечалось, происходят именно в Пхеньяне. Аналитики считают, что северокорейская столица демонстрирует признаки бурного развития.