Москва4 октВести.Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, вместо него временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен руководитель Национальной нефтяной компании Хамид Борд. Об этом сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.
Приняв отставку Мохсена Пакнаджада, президент Ирана Масуд Пезешкиан своим указом назначил Хамида Борда исполняющим обязанности министра нефтинаписал он на своей странице в соцсети Х (запрещена в РФ)
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что на рынке нефти на мировом уровне сохраняется напряженная ситуация, наблюдается дефицит. По его словам, текущая ситуация обсуждалась в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.