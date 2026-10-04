Министр нефти Ирана подал в отставку, вместо него временно назначен Хамид Борд

Министр нефти Ирана подал в отставку Министр нефти Ирана подал в отставку, вместо него временно назначен Хамид Борд

Москва4 окт Вести.Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, вместо него временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен руководитель Национальной нефтяной компании Хамид Борд. Об этом сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

Приняв отставку Мохсена Пакнаджада, президент Ирана Масуд Пезешкиан своим указом назначил Хамида Борда исполняющим обязанности министра нефти написал он на своей странице в соцсети Х (запрещена в РФ)

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что на рынке нефти на мировом уровне сохраняется напряженная ситуация, наблюдается дефицит. По его словам, текущая ситуация обсуждалась в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.