Министр обороны Израиля Кац: военная операция против Ирана не завершена

Министр обороны Израиля заявил, что операция против Ирана еще не окончена Министр обороны Израиля Кац: военная операция против Ирана не завершена

Москва8 ноя Вести.Военная операция против Ирана еще не завершена. Об этом заявил Министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он также добавил, что Исламская Республика возобновила работу над ядерным оружием.

Что касается Ирана, миссия еще не завершена​​​. Иран пытается возобновить свои усилия по получению ядерного оружия цитирует Каца пресс-служба военного ведомства

Министр пояснил, что Израиль видит в этом угрозу своей государственности и не может мириться с ней.

Ранее Тель-Авив обвинял Тегеран в подготовке атаки с применением химического оружия. Такое предупреждение Израиль направил США.