Министр обороны Молдавии сделал вид, что не понимает по-русски, вопреки резюме Глава Минобороны Молдавии притворился, что не понимает по-русски

Москва12 авг Вести.Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в ходе брифинга сделал вид, что не понимает русский язык, хотя в его резюме на сайте правительства указано обратное.

Носатый отказался отвечать на вопрос журналиста на русском языке, заявив, что не понимает​​​ его. При этом в его резюме на сайте правительства указано, что он владеет румынским, английским и русским языками.

В 2024 году Носатый в ходе заседания парламента отказался общаться на русском языке с депутатом Федером Гагаузом, который является уроженцем Гагаузии.

До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что на все враждебные провокационные действия Кишинев получит адекватный ответ.