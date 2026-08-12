Москва12 авгВести.Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в ходе брифинга сделал вид, что не понимает русский язык, хотя в его резюме на сайте правительства указано обратное.
Носатый отказался отвечать на вопрос журналиста на русском языке, заявив, что не понимает его. При этом в его резюме на сайте правительства указано, что он владеет румынским, английским и русским языками.
В 2024 году Носатый в ходе заседания парламента отказался общаться на русском языке с депутатом Федером Гагаузом, который является уроженцем Гагаузии.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что на все враждебные провокационные действия Кишинев получит адекватный ответ.