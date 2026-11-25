В Нижегородской области проверили школу после скандала с "избиением" ученика

Министр Пучков объяснил инцидент в Буревестниковской школе игрой "Чемагуту" В Нижегородской области проверили школу после скандала с "избиением" ученика

Москва25 ноя Вести.Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил о первых итогах проверки инцидента в Буревестниковской школе Богородского округа, который СМИ представили как избиение ученика. Об этом он написал в мессенджере MAX.

Выяснилось, что на видео – не драка, а эпизод детской игры "Чемагуту", похожей на старую забаву "Саечка за испуг". Суть забавы в том, что рядом с человеком внезапно создают громкий звук или делают резкий взмах, и, если он вздрогнет, ему достается "саечка" – резкое движение пальцами по подбородку.

Как установлено, аписанное на видео - не результат конфликта, а эпизод игры, которую ребята называют "Чемагуту". По сути, это вариация известной старой забавы "Саечка за испуг"… Так вот школьники пошли куда дальше безобидной сайечки написал Михаил Пучков

На кадрах, снятых самими учащимися, попал только момент удара, после которого ребята спокойно общаются дальше.

Пучков подчеркнул: бить друг друга даже в шутку - опасная забава, чреватая серьезными травмами. Странно, что о подобных играх знали взрослые. Управлению образования муниципалитета поручено усилить профилактику и объяснять детям, где грань между игрой и агрессией, заявил министр.

Педагоги, отсутствовавшие в классе в момент ЧП, уже дали объяснительные и прошли беседы.