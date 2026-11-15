Министр внутренних дел Тувы лично пресек распитие алкоголя у сквера в Кызыле

Министр внутренних дел Тувы заметил у сквера распивающих спиртное и пресек это Министр внутренних дел Тувы лично пресек распитие алкоголя у сквера в Кызыле

Москва15 ноя Вести.Генерал-майор полиции Юрий Завьялов министр внутренних дел по Республике Тыва заметил пятерых мужчин, распивающих алкоголь возле припаркованной машины у сквера "Молодежный" в Кызыле. Министр вывал полицию и мужчин задержали, сообщили в МВД по Тыве.

Прибывшие сотрудники доставили граждан в УМВД России по г. Кызылу для разбирательства. В отношении троих мужчин составлены административные материалы за распитие спиртных напитков в общественном месте по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ отмечается в сообщении в MAX

В отношении четвертого мужчины материал оформят после его вытрезвления.

Водителя машины передали сотрудникам Госавтоинспекции для составления соответствующих административных материалов.

За распитие алкоголя в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1500 тысяч рублей.