Москва15 нояВести.Генерал-майор полиции Юрий Завьялов министр внутренних дел по Республике Тыва заметил пятерых мужчин, распивающих алкоголь возле припаркованной машины у сквера "Молодежный" в Кызыле. Министр вывал полицию и мужчин задержали, сообщили в МВД по Тыве.
Прибывшие сотрудники доставили граждан в УМВД России по г. Кызылу для разбирательства. В отношении троих мужчин составлены административные материалы за распитие спиртных напитков в общественном месте по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФотмечается в сообщении в MAX
В отношении четвертого мужчины материал оформят после его вытрезвления.
Водителя машины передали сотрудникам Госавтоинспекции для составления соответствующих административных материалов.
За распитие алкоголя в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1500 тысяч рублей.