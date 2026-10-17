Москва17 октВести.Глава Татарстана Рустам Минниханов посоветовал гостям II Российско-Индийского форума "ТАЙМ" в Казани брать в жены татарок. Об этом сообщает "Татар-информ".
Таким оказался ответ Минниханова на вопрос о том, что бы он рекомендовал индийцам забрать на память о визите в Республику.
Самое яркое впечатление – жениться на татарке! Можно забрать, а можно оставить здесь. Лучшего я предложить не могупошутил Минниханов
В качестве примера в публикации приводится опыт шахматиста и гроссмейстера Сергея Карякина, жена которого наполовину татарка.
Глава российского субъекта обменялся с ним парой слов и отметил, что все талантливые люди женятся на татарках.