Москва23 сенВести.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс потребовал от министра обороны Робертаса Каунаса объяснить расходы на праздник для сотрудников ведомства, который обошелся в 47,6 тысячи евро (порядка 4,6 миллиона рублей). Об этом журналистам сообщил советник главы правительства Гедас Салига.
Он выразил удивление в связи со стоимостью торжества.
В каждой организации бывают свои праздники для коллектива. На сей раз удивляет ценазаявил Салига
По его словам, Синкявичюс запросил у главы Минобороны объяснения, как появилась и была одобрена такая идея.
Президент Литвы Гитанас Науседа также выразил недоумение по поводу расходов, назвав их дискредитацией системы финансирования обороны.
В празднике приняли участие около 200 сотрудников ведомства. Из общей суммы почти 45 тысяч евро были выделены из бюджета министерства, остальная часть была оплачена участниками мероприятия.
Ранее в сентябре в Литве прошли военные учения "Гром Перкунаса", в ходе которых отрабатывался переход военных и гражданских структур от мирного времени к военной ситуации.