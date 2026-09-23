Минобороны Литвы попросили объяснить корпоратив за 48 тысяч евро Премьер Литвы потребовал объяснений из-за дорогостоящего корпоратива Минобороны

Москва23 сен Вести.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс потребовал от министра обороны Робертаса Каунаса объяснить расходы на праздник для сотрудников ведомства, который обошелся в 47,6 тысячи евро (порядка 4,6 миллиона рублей). Об этом журналистам сообщил советник главы правительства Гедас Салига.

Он выразил удивление в связи со стоимостью торжества.

В каждой организации бывают свои праздники для коллектива. На сей раз удивляет цена заявил Салига

По его словам, Синкявичюс запросил у главы Минобороны объяснения, как появилась и была одобрена такая идея.

Президент Литвы Гитанас Науседа также выразил недоумение по поводу расходов, назвав их дискредитацией системы финансирования обороны.

В празднике приняли участие около 200 сотрудников ведомства. Из общей суммы почти 45 тысяч евро были выделены из бюджета министерства, остальная часть была оплачена участниками мероприятия.

Ранее в сентябре в Литве прошли военные учения "Гром Перкунаса", в ходе которых отрабатывался переход военных и гражданских структур от мирного времени к военной ситуации.