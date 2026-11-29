Минобороны РФ сообщило о новых ударах по энергетике и аэродромам ВСУ Минобороны РФ: нанесены новые удары по военным аэродромам Украины и энергетике

Москва29 ноя Вести.Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, местам запуска беспилотников и пунктам дислокации ВСУ в 146 районах, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удары нанесены ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерией и оперативно-тактической авиацией.

...Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах говорится в сообщении

Ранее Минобороны информировало, что минувшей ночью удары нанесены по изготавливавшей боеприпасы для ВСУ табачной фабрике JTI Ukraine в Кременчуге Полтавской области, логистическому центру "Мирс" в Одессе, автожелезнодорожному мосту через реку Днепр в Запорожье, складу беспилотных летательных аппаратов в Шостке Сумской области, а также сухогрузу в 93 километрах юго-западнее Одессы.