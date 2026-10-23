Минпросвещения РФ установило объем внеурочных часов по ИИ в школах Минпросвещения утвердило объем внеурочных занятий для российских школ

Москва23 окт Вести.Министерство просвещения РФ установило график и объем внеурочных занятий для российских школ. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Для учеников 5-6 классов на курсы по ИИ отводится полчаса в неделю. Для школьников 7-11 классов объем занятий увеличен до 1 часа в неделю говорится в сообщении

Кроме того, "Разговоры о важном" рекомендуется проводить по понедельникам для 1-11 классов, а "Россия - мои горизонты" - по четвергам для 6-11 классов.

Уточняется, что для программы "Орлята России" в 1 классе выделен 1 час по средам, а для 2-4 классов - 2 часа. А начальная военная подготовка и сборы для 8 и 10 классов будут проходить по отдельному графику.