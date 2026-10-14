Москва14 окт Вести.Максимальный объем внеурочной деятельности российских учеников старших классов сократится на 20 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на документ федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения РФ.

Согласно документу, предельная внеурочная нагрузка в 10-11-х классах составит 680 часов за два года обучения – до этого лимит был установлен на уровне 700 часов.

Уточняется, что внеурочную деятельность организуют по основным направлениям развития личности, которые реализуются в следующих формах: художественные, культурологические, филологические и хоровые студии; сетевые сообщества; школьные спортивные клубы и секции; конференции, олимпиады и соревнования; военно-патриотические объединения; экскурсии, а также поисковые и научные исследования и общественно полезные практики.

Участие во внеурочной деятельности добровольное и зависит от выбора участников образовательных отношений. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что новый ФГОС для 10-11-х классов включает 16 обязательных предметов, которые старшеклассники будут изучать на базовом или углубленном уровне.