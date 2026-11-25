Минсельхоз РФ оставил в силе запрет на добычу воблы на весь 2027 год

Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы на Каспии и Волге до конца 2027 года Минсельхоз РФ оставил в силе запрет на добычу воблы на весь 2027 год

Москва25 ноя Вести.Минсельхоз России продлил запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, на реке Волге и ее водотоках в Астраханской области, а также в водоемах Калмыкии до конца 2027 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года (за исключением разрешенного правилами прилова). Запрет на добычу воблы в этих регионах был первоначально введен ведомством в конце 2024 года ради сохранения популяции рыбы и с тех пор регулярно продлевается на очередной календарный год.