В России продлили заморозку предельных цен на минеральные удобрения ФАС утвердила продление фиксации цен на минудобрения для российских аграриев

Москва23 ноя Вести.Мера по фиксации максимальных цен на минеральные удобрения для российских аграриев продлена на период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве уточнили, что предельные стоимости продукции сохраняются на уровне, установленном в 2022 году.

ФАС также согласовала соответствующую торгово-сбытовую политику крупнейших отечественных производителей удобрений.

Одновременно с этим правительство РФ продлило квотирование экспорта азотных и сложных удобрений на аналогичный срок. Совокупный лимит на вывоз составит более 18,8 миллиона тонн, в том числе свыше 11,3 миллиона тонн азотных и более 7,5 миллионов тонн сложных удобрений.

Отмечается, что фиксация стоимости основных видов удобрений на внутреннем рынке действует с лета 2021 года. С того момента предельные показатели пересматривались лишь дважды — в начале и конце лета 2022 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) могут рассчитывать на качественные и надежные поставки товаров и услуг из России. РФ поставляет в АТР энергоносители, зерно, минеральные удобрения и другие товары.