Москва23 нояВести.Мера по фиксации максимальных цен на минеральные удобрения для российских аграриев продлена на период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В ведомстве уточнили, что предельные стоимости продукции сохраняются на уровне, установленном в 2022 году.
ФАС также согласовала соответствующую торгово-сбытовую политику крупнейших отечественных производителей удобрений.
Одновременно с этим правительство РФ продлило квотирование экспорта азотных и сложных удобрений на аналогичный срок. Совокупный лимит на вывоз составит более 18,8 миллиона тонн, в том числе свыше 11,3 миллиона тонн азотных и более 7,5 миллионов тонн сложных удобрений.
Отмечается, что фиксация стоимости основных видов удобрений на внутреннем рынке действует с лета 2021 года. С того момента предельные показатели пересматривались лишь дважды — в начале и конце лета 2022 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) могут рассчитывать на качественные и надежные поставки товаров и услуг из России. РФ поставляет в АТР энергоносители, зерно, минеральные удобрения и другие товары.