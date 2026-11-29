Минтранс и "ГЛОНАСС" начали измерять долю автономного пробега робофур РБК: доля автономного пробега робофур в России достигла 98% на ряде маршрутов

Москва29 ноя Вести.Минтранс и компания "ГЛОНАСС" начали измерять долю пути, которую беспилотные грузовики способны преодолеть без участия человека, на отдельных маршрутах этот показатель достигает почти 100%, пишет РБК со ссылкой на данные компании.

В среднем доля автономного пробега девяти протестированных с 1 по 20 ноября грузовиков составляет 66%. На отдельных маршрутах этот показатель достигает 98%.

Отмечается, что высокая доля автономного пробега пока не позволяет перевозчикам полностью отказаться от водителей. Хотя машина способна самостоятельно преодолеть большую часть маршрута, человек по-прежнему находится в кабине и контролирует ситуацию, расходы на оплату его труда сохраняются.

Всего мониторинг Минтранса и "ГЛОНАСС" охватывает 129 беспилотных грузовиков, которые ездят по трассам М-11, М-4, ЦКАД и М-12. Данные собираются через платформу идентификации на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС". В дальнейшем, как предполагается, информация о доле автономного пробега станет публичной.

Ранее сообщалось, что в России в 2027 году может появиться беспилотный автокоридор по трассе М-12 до Тюмени.