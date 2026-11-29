Москва29 ноя Вести.В России может появиться единый черный список дебоширов, которым авиакомпании смогут отказывать в перелетах. Такое предложение депутатов поддержал Минтранс. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Дмитрий Ядров.

Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров - безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной отметил глава Минтранса

По его словам, сейчас каждая авиакомпания ведет собственный перечень пассажиров, которые ведут себя агрессивно и нарушают общественный порядок во время полета. Как правило, компании сами решают, отказывать ли нарушителю в перелете.

Министр пояснил, что новый механизм позволит сделать так, чтобы факт грубого нарушения на борту одного перевозчика становился законным основанием для отказа в перевозке у других авиакомпаний.