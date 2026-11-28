Минтранс прорабатывает продление бесплатного проезда электромобилей по трассам Минтранс: продление бесплатного проезда электрокаров по трассам прорабатывают

Москва28 ноя Вести.Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" прорабатывают вопрос продления на 2027 год бесплатного проезда российских электромобилей по платным трассам, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.

Он ответил на вопрос, будет ли акция продлеваться на 2027 год.

Мы предметно прорабатываем этот вопрос. Поддержка владельцев электромобилей, число которых в России продолжает расти, остается для нас важной задачей сказал Ядров

Он отметил, что любое льготное решение требует взвешенного экономического расчета

По словам Ядрова, сейчас идет анализ статистики и оценка оптимального формата и параметров мер поддержки.