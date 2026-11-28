Москва28 нояВести.Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" прорабатывают вопрос продления на 2027 год бесплатного проезда российских электромобилей по платным трассам, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
Он ответил на вопрос, будет ли акция продлеваться на 2027 год.
Мы предметно прорабатываем этот вопрос. Поддержка владельцев электромобилей, число которых в России продолжает расти, остается для нас важной задачейсказал Ядров
Он отметил, что любое льготное решение требует взвешенного экономического расчета
По словам Ядрова, сейчас идет анализ статистики и оценка оптимального формата и параметров мер поддержки.