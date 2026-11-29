Минтранс раскрыл, за что могут внести в единый черный список авиадебоширов Глава Минтранса: в список авиадебоширов будут включить за мелкое хулиганство

Москва29 ноя Вести.В единый черный список авиадебоширов будут включать пассажиров, которые нарушили правила поведения на борту воздушного судна или совершили мелкое хулиганство. Об этом рассказал ТАСС глава Министерства транспорта РФ Дмитрий Ядров, комментируя инициативу депутатов, которую поддержало ведомство.

В рамках инициативы предлагается создать единый черный список авиадебоширов, а также расширить перечень оснований для внесения в него нарушителей. Кроме того, планируется объединить данные о нарушителях правил поведения на борту и дать возможность авиакомпаниям обмениваться сведениями о таких пассажирах.

Ключевые изменения предусматривают расширение перечня оснований для включения в реестр и закрепление права авиакомпаний обмениваться данными о нарушителях. В список лиц, которым перевозчик вправе отказать в перевозке, будут включаться не только пассажиры, нарушившие правила поведения на борту, но и совершившие мелкое хулиганство сказал Ядров

По словам главы ведомства, на этом основании авиакомпании смогут отказывать нарушителям в перелетах. Единичное нарушение может повлечь за собой запрет на полеты в течение года, однако в случае повторного нарушения запрет будет продлен до трех лет.

Ранее Минтранс РФ поддержал ужесточение наказаний для авиадебоширов.