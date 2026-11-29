Глава Минтранса Ядров указал, кого из списка авиадебоширов могут пустить на борт

Минтранс уточнил, в каких случаях пассажиров из черного списка пустят на борт Глава Минтранса Ядров указал, кого из списка авиадебоширов могут пустить на борт

Москва29 ноя Вести.Внесенных в черный список авиакомпаний пассажиров могут пустить на борт в исключительных случаях. К примеру, если гражданин возвращается в Россию, и добраться он сможет только на самолете. Об этом сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров.

В разговоре с ТАСС он назвал этот вопрос чувствительным. В связи с этим, как заметил Ядров, предусмотрены и исключения из списка.

К примеру, авиакомпании не могут отказать в перевозке, если гражданин возвращается в Россию, и другого способа добраться, кроме как самолета, у него нет объяснил глава Минтранса

В перелете нельзя будет отказать человеку, который направляется к месту лечения и обратно, а также его сопровождающему. Ядров добавил, что учитывается полет на похороны члена семьи или близкого родственника.