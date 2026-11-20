Москва20 нояВести.Минтранс России предлагает ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из презентации замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.
Для этой цели разработан проект изменений в Правила дорожного движения.
Речь идет о трех новых дорожных знаках: "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход".
Согласно новым правилам, управлять СИМ смогут лица не моложе 16 лет, без пассажиров и в трезвом состоянии.
Кроме того, под СИМ предлагается понимать наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 киловатт. Водительское удостоверение для управления СИМ не потребуется.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Андрей Никитин подчеркнул высокую значимость проекта по доставке грузов и товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов.