Минтранс РФ предлагает ввести новые дорожные знаки для СИМ Минтранс предлагает ввести новые знаки для средств индивидуальной мобильности

Москва20 ноя Вести.Минтранс России предлагает ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из презентации замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.

Для этой цели разработан проект изменений в Правила дорожного движения.

Речь идет о трех новых дорожных знаках: "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход"​​​.

Согласно новым правилам, управлять СИМ смогут лица не моложе 16 лет, без пассажиров и в трезвом состоянии.

Кроме того, под СИМ предлагается понимать наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 киловатт. Водительское удостоверение для управления СИМ не потребуется.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Андрей Никитин подчеркнул высокую значимость проекта по доставке грузов и товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов.