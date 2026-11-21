В Минюсте рассказали о самых востребованных судебных экспертизах в 2026 году

Минюст назвал самые востребованные судебные экспертизы в 2026 году В Минюсте рассказали о самых востребованных судебных экспертизах в 2026 году

Москва21 ноя Вести.Наиболее востребованными судебными экспертизами в России за девять месяцев 2026 года стали товароведческая, автотехническая, автотовароведческая, строительно-техническая и психолого-лингвистическая. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

По данным ведомства, на перечисленные виды исследований пришлось 68% от общего числа проведенных экспертиз. Аналогичная пятерка лидировала и в 2025 году.

Всего за январь-сентябрь 2026 года в судебно-экспертных учреждениях Минюста выполнили более 120 тыс. экспертиз и исследований. За весь 2025 год их количество превысило 160 тыс., что на 14% больше показателя 2024 года.