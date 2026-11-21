Мужчина получил травмы в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Белгородскую область Мужчина получил травмы в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва21 ноя Вести.Житель села Березовка Борисовского округа получил травмы в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАХ.

В селе Березовка Борисовского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина с травмами лица, рук, ног и переломом предплечья. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина повреждена написали в оперштабе

В селе Сурково Шебекинского округа перебита линия электропередачи, в селе Дмитриевка посечены фасад частного дома, автомобиль и повреждена линия электропередачи. В Шебекино повреждения получили четыре автомобиля и остекление в трех многоквартирных домах, входная группа и забор частного дома. В селе Дмитриевка Ракитянского округа поврежден грузовой автомобиль.

В Грайвороне от удара БПЛА пробита кровля гаража. От атак еще нескольких беспилотников загорелись автомобиль и частный дом, повреждены кровля и фасад другого домовладения.