Миронов: нужно выплачивать 13-ю пенсию, чтобы доходы компенсировали рост цен

Миронов предложил ввести 13-ю пенсию Миронов: нужно выплачивать 13-ю пенсию, чтобы доходы компенсировали рост цен

Москва29 ноя Вести.Необходимо ввести ежеквартальную индексацию пенсий, а также дополнительную ежегодную выплату для пенсионеров. С таким предложением выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, передает ТАСС.

По его словам, индексация по инфляции за предыдущий год не позволяет пенсионерам компенсировать текущий рост расходов.

Нужно индексировать пенсии ежеквартально по реальной потребительской инфляции. И нужно выплачивать людям 13-ю пенсию. отметил Миронов

Он считает, что такая дополнительная ежегодная выплата поможет доходам пенсионеров успевать за ростом цен.

Ранее стала известна стоимость пенсионного балла в 2027 году.