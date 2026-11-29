Депутат Кавшар: пенсионный коэффициент в 2027 году увеличится до 172,9 рубля

Стала известна стоимость пенсионного балла в 2027 году Депутат Кавшар: пенсионный коэффициент в 2027 году увеличится до 172,9 рубля

Москва29 ноя Вести.Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) к апрелю 2027 года достигнет 172,9 рубля, сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Цена одного пенсионного балла в этом году — 156,76 рубля уточнила Кавшар

ИПК, который также называют пенсионным баллом, — это параметр, от которого зависит право на страховую пенсию и размер самой выплаты. На формирование пенсионных баллов влияют продолжительность страхового стажа и страховые взносы, перечисленные работодателем в Социальный фонд России (СФР).

Парламентарий обратила внимание на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно этому документу, в следующем году страховые пенсии планируют повысить поэтапно: с 1 февраля — на 6,8%, через два месяца — на 3,3%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что никогда не работавшие россияне без подтвержденного трудового стажа могут рассчитывать на пенсию более 16 тысяч рублей.