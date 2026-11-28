Москва28 нояВести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о необходимости ввести государственное регулирование цен на жилье. По его словам, государство способно самостоятельно решить жилищный вопрос, сообщает NEWS.ru.
Согласно его предложению, государство может "выкупать по себестоимости" пустые "квартиры застройщиков и передавать их в соцаренду нуждающимся".
Сегодня никто не знает, какова себестоимость строительства. Каковы «накрутки» застройщиков. Госэкспертиза должна дать ответы на эти вопросы. А дальше надо смотреть, может, пора вводить и госрегулирование цен на жилье, ограничивать маржу застройщиков. Может, пора самому государству активнее и без банков решать жилищный вопросотметил Миронов
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы, связанные с обоснованностью стоимости жилья, необходимо будет решать.