Москва23 ноя Вести.Коммунальные предприятия следует национализировать после аудита. Такое мнение ИС "Вести" высказал лидер партии и фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, стратегия с повышением тарифов, которые не направляют на восстановление системы жилищно-коммунальных услуг, не работает.

У нас с началом зимнего сезона идут аварии. А раз есть аварии, то тарифы увеличиваются. Куда деньги идут - людям непонятно. И потом снова аварии и снова от людей деньги берут. Мы говорим: "Послушайте, давайте проведем серьезный аудит всей системы жилищно-коммунального хозяйства. И там, где есть воровство, там, деньги улетают непонятно куда, давайте национализировать сказал он

Миронов подчеркнул, что только государство способно осилить необходимый ремонт систем ЖКУ.

Ни один частник ничего не ремонтирует, ничего не делает. Все рушится. Все, что еще заложено в Советском Союзе, все эти трубы, которые десятками лет уже в земле гниют! Нужно системно все менять. Системно сможет сделать только государство подчеркнул парламентарий

Ранее сообщалось, что регионам предлагают разрешить устанавливать различные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей.