Москва24 окт Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выразил надежду, что президент США Дональд Трамп осознает репутационные риски в случае срыва Украиной перемирия в Алешках, которое реализуется под покровительством американской стороны. Об этом он заявил в эфире канала "Соловьёв Live", сообщает информационная служба "Вести".

По словам Мирошника, от украинской стороны можно ожидать любого нарушения договоренностей.

Надеюсь искренне, что Трамп понимает возможные репутационные риски, если Украина сорвет эту историю под, в общем-то, покровительством [первой леди США] Мелании и Трампа, которое реализуется. А когда дело имеешь с украинскими террористами, можно ожидать от них всего, чего угодно, невыполнения договоренностей уж точно, потому что ни разу, никогда ничего они еще не выполнили, и сложно ждать вновь каких-то продвижений от них. Соединенные Штаты в данном случае должны будут уже выступать мониторингом, и здесь ставки очень высоки. Поэтому посмотрим на это. То есть мы со своей стороны делали то, что должны сказал он

Ранее Мирошник заявил, что тема Алешек не в приоритете у руководства ООН, несмотря на переданные российской стороной материалы о реальном положении в городе.