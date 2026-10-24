Мирошник отметил, что тема Алешек не в приоритете у руководства ООН Мирошник: в ООН не нашли времени разобраться с ситуацией в Алешках

Москва24 окт Вести.Тема Алешек не входит в приоритеты руководства ООН, несмотря на переданные российской стороной фото и видеоматериалы о реальной обстановке в городе. Об этом в эфире канала "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает информационная служба "Вести".

По его словам, Россия организовала заседание "по формуле Аррии" на площадке Совбеза ООН, чтобы осветить ситуацию в Алешках.

Говоря сейчас об Алешках, я читаю новости, которые прилетают в том числе и из штаб-квартиры ООН, и вспоминаем вот недельной давности события, когда мы детально рассказывали о ситуации в Алешках, как раз на площадке Совбеза ООН, где наше постпредство организовало проведение заседания "по формуле Аррии". И дабы разъяснить реальное положение в Алешках, мы привезли туда фото и видеоматериалы, я там был, разговаривал с массой людей, привезли показания, привезли съемки с коптеров. Вот масса материалов, которые мы туда доставили и даже перед этим поговорили с главой администрации Алешкинского округа, для того чтобы показать, что реально прямо сейчас происходит сообщил Мирошник

Дипломат отметил, что одна из помощниц по правам человека генсека ООН Антониу Гутерриша не пришла на заседание.

Одна из помощниц по правам человека господина Гутерриша, который сегодня выразил такое, не знаю, как назвать, – восхищение, одобрение, радость, связанную с решением о проведении гуманитарной операции в Алешках, она не нашла времени прийти на заседание. То есть она говорит: "Знаете, у нас были заявлены другие мероприятия, и поэтому вопрос Алешек у нас как-то не вошел в перечень тем, которые у нас в приоритете. Поэтому сегодня, знаете, вот эти страдания по этому поводу на фоне нежелания вообще разбираться, что там происходит, вызывают очень много вопросов рассказал Мирошник

По его словам, представители ООН делают собственные выводы, не побывав на месте, а от дополнительной информации, которую российская сторона хочет предоставить, отказываются.

Когда вот представители ряда государств, представители исполнительных структур ООН, в том числе Управления по правам человека, Верховного комиссара по правам человека ООН, которые там никогда не были, делают свои выводы и при этом говорят: "Нет-нет-нет, не надо нам ничего рассказывать. Не нужна нам никакая дополнительная информация. Мы для себя уже все решили. Мы решили: вы виноваты. Давайте разбираться, как вы теперь будете исправлять эту ситуацию… К сожалению, вот такой примерно нарратив, он звучал и на площадке Совбеза, и на площадке Генассамблеи Третьего комитета ООН, где обсуждалась эта тема отметил Мирошник

Ранее в Белом доме заявили, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп добилась прекращения огня в Алешках. Как сообщалось, супруга американского лидера напрямую взаимодействовала с Россией и Украиной, чтобы определить условия прекращения огня, а также инициировала переговоры между сторонами и согласовала с ними условия договоренности.