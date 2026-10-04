Мирошник назвал перестрелку ГУР и СБУ переделом сфер влияния на Украине Мирошник: конфликт ГУР и СБУ представляет собой передел влияния и денег

Москва4 окт Вести.Конфликт между Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины (СБУ) представляет собой передел денег и сфер влияния, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его мнению, "это взаимоотношения между двумя откровенно военизированными структурами, которые зачастую похожи больше на полевые банды, потому что каждая из них контролирует какую-то сферу криминальных интересов". Как считает дипломат, каждая из сторон зарабатывает деньги и "отстаивает какое-то свое поле контроля".

Мирошник отметил, что инцидент с ГУР и СБУ отражает и конфликт руководителей этих структур, которых он назвал откровенными преступниками и головорезами.

И они в своей борьбе за контроль над сферами влияния выясняют эти отношения. Это "Армия "Трясогузки", которая внутри выясняет отношения между собой, деля награбленное, либо контроль над какими-то территориями сказал посол РИА Новости

Украинские СМИ сообщили, что 2 сентября сотрудники ГУР и СБУ устроили в Киеве перестрелку из-за того, что не поделили контроль над мошенническими колл-центрами. По их данным, один сотрудник ГУР погиб, еще двое получили ранения. Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее заявил о служебном расследовании в отношении руководителей структур, а также о предъявлении обвинений двум участникам перестрелки.

Ранее Мирошник предположил, что противостояние СБУ и ГУР может разрешиться, когда Зеленский "поломает" главу своего офиса и бывшего начальника ГУР Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом в РФ).