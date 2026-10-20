Мирошник назвал удар ВСУ по похоронной процессии в ЛНР глумлением над устоями Мирошник: удар ВСУ по похоронной процессии – глумление над человеческими устоями

Москва20 окт Вести.Атака дронов ВСУ по похоронной процессии под Первомайском в ЛНР – открытое глумление киевского режима над всеми человеческими устоями, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Сложно выдумать что-то более бесчеловечное, чем атака по похоронной процессии! Это открытое глумление над традиционными для нашего народа устоями! написал дипломат

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по машине ритуальной службы, перевозившей умершего человека на дороге около Первомайска. Жертвами атаки стали три человека.

В этом поступке – звериная желчь и ненависть ублюдка, держащего в руках пульт управления беспилотником и смотрящего через камеры дрона в глаза своей жертве, везущей на погост тело близкого человека подчеркнул Мирошник

Пасечник накануне также сообщил, что беспилотники ВСУ дважды атаковали один и тот же участок на трассе из Лисичанска в Луганск. В результате ранения получили два человека.