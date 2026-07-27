Мирошник: удары ВСУ по машине скорой помощи в Горловке – военное преступление

Мирошник назвал удары ВСУ по медикам в Горловке тяжким военным преступлением Мирошник: удары ВСУ по машине скорой помощи в Горловке – военное преступление

Москва27 июл Вести.Удары, нанесенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по машине скорой помощи с находившимися в салоне медикам в Горловке являются военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отреагировал на ситуацию в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая в течение воскресенья, 26 июля, подвергалась интенсивным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Националисты использовали артиллерийские системы и беспилотные летательные аппараты.

В результате этих атак погибли четверо мирных жителей. Обстрелы велись с высокой плотностью, что не позволяло оперативным службам беспрепятственно выполнять свои обязанности.

Широкий резонанс вызвал инцидент с ударом украинских боевиков по машине скорой помощи, которая, направлялась на вызов, имела спецокраску и читаемые опознавательные знаки.

Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением написал Мирошник в Telegram-канале

Он также использовал термин "украинские нацисты", упоминая о тех, кто причастен к этой атаке.

Посол по особым поручениям, который курирует вопросы совершенных киевским режимом преступлений, отметил, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, которое запрещает атаки на медицинские учреждения и принадлежащий им спецтранспорт. Российская сторона намерена фиксировать такие случаи для дальнейшей правовой оценки.

В МИД России подчеркнули, что систематические удары по гражданской инфраструктуре и персоналу создают угрозу для жизни десятков людей. Реакция международных организаций на произошедшее пока отсутствует. Официальная Москва настаивает на необходимости привлечения виновных к ответственности.

Ранее Мирошник заявил, что киевский режим, потерпев поражение на поле боя, перешел к тактике атак на мирное население.