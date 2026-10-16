Москва16 окт Вести.США заняли нейтральную позицию на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по "формуле Аррии". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что США выступали за мирное урегулирование и выражали готовность приложить усилия для завершения конфликта.

С визами у нас проблем не было, то есть мы заблаговременно получили все разрешения, и приезд сюда не был сопряжен с какими-то серьезными проблемами. И нужно отдать должное: на заседании Совета Безопасности [ООН] по "формуле Аррии" американцы занимали более нейтральную позицию. Они ратовали за мирное урегулирование и не подписывались под абсолютно такими истеричными выкриками, которые, делали, к примеру, та же Дания и Латвия. То есть нет – американцы здесь выглядели гораздо более респектабельно и придерживались своей точки зрения, они продолжали настаивать на позиции, что конфликт должен быть завершен, и Соединенные Штаты применят к этому свои усилия сказал Мирошник

По заявлению дипломата, Европа продолжила свою "риторику ястребов".

Явно видно разницу этой европейской группы радикалов, откровенных ястребов, которые продолжают такую риторику, знаете, на грани истерики… Американцы... выглядели гораздо более достойно и предлагали более конструктивные вещи, хотя нельзя сказать, что они выступают, конечно, на нашей стороне, это совершенно не так. Американцы преследуют свои цели, но сейчас они не представляют вот этот монолитный единый Запад, который хочет только одного — ослабления России заявил Мирошник

Он выразил мнение, что с США можно вести диалог, в отличие от Европы.

Ранее Мирошник заявил, что представители Украины пропали с заседания комитета ООН перед докладом Мирошника.