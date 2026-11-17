Посол Мирошник заявил, что у России есть единая база всех преступлений ВСУ

Мирошник: у РФ есть единая база военных преступлений ВСУ Посол Мирошник заявил, что у России есть единая база всех преступлений ВСУ

Москва17 ноя Вести.Единая база военных преступлений ВСУ ляжет в основу предъявления обвинений в адрес Киева после завершения конфликта на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он рассказал, что составлением такой базы занимается генеральная прокуратура РФ.

У нас есть определенная координация, и сейчас для такой базы есть указ Президента, в соответствии с которым Генеральной прокуратуре определено вести государственный регистр, в который входят вот эти все преступления, которые собираются в единую базу. И я думаю, что именно они в период по завершении конфликта станут главным источником предъявления претензий, предъявления обвинений в адрес и Киева, и тех, кто всячески содействовал его действиям заявил Мирошник

Ранее он рассказал, что ежедневно из-за атак ВСУ страдают до 70 мирных жителей.