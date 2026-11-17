Москва17 нояВести.Единая база военных преступлений ВСУ ляжет в основу предъявления обвинений в адрес Киева после завершения конфликта на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он рассказал, что составлением такой базы занимается генеральная прокуратура РФ.
У нас есть определенная координация, и сейчас для такой базы есть указ Президента, в соответствии с которым Генеральной прокуратуре определено вести государственный регистр, в который входят вот эти все преступления, которые собираются в единую базу. И я думаю, что именно они в период по завершении конфликта станут главным источником предъявления претензий, предъявления обвинений в адрес и Киева, и тех, кто всячески содействовал его действиямзаявил Мирошник
Ранее он рассказал, что ежедневно из-за атак ВСУ страдают до 70 мирных жителей.