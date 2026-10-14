Москва14 окт Вести.Европейские правозащитные структуры полностью игнорируют нарушения прав русскоговорящего населения на Украине.

Об этом агентству ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Таким образом, он прокомментировал новый украинский закон об образовательных правах нацменьшинств.

Показательно, что никакие правозащитные структуры европейские не возмутились данным избирательным подходом, когда речь о праве венгра говорить на венгерском языке или обучаться на венгерском языке имеет значение, а право русскоязычного населения, которое в значительной мере пользуется русским языком и должно использовать его, в том числе в сфере образования, полностью игнорируется заявил дипломат

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал поправки к закону об образовании, расширяющие права нацменьшинств. Законопроект предполагает "обеспечение образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины". При этом однако в украинском министерстве образования указали, что "дополнительные права не касаются русского языка".

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны, закрывая глаза на дискриминацию русских и русскоязычных граждан Украины, фактически поощряют безнаказанность киевского режима.

Кроме того, по ее словам, Владимир Зеленский говорит по-русски, в то время как на Украине людей хватают за русский язык