Москва17 авгВести.Ударами по мирным жителям киевский режим вынуждает Россию усиливать давление на Украину, в том числе наращивать удары по критическим объектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".
Украина не прекращает удары по гражданским объектам на территории России. При этом Запад делает вид, что не замечает этого, подчеркнул посол.
У России не остается никаких возможностей, кроме усиления давления. Например, сейчас мы видим проявление этого в ударах по портам Одесской областисказал Родион Мирошник