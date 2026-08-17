Мирошник: Украина вынуждает Россию усиливать на нее давление Посол МИД РФ Мирошник: Украина вынуждает Россию усиливать на нее давление

Москва17 авг Вести.Ударами по мирным жителям киевский режим вынуждает Россию усиливать давление на Украину, в том числе наращивать удары по критическим объектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Украина не прекращает удары по гражданским объектам на территории России. При этом Запад делает вид, что не замечает этого, подчеркнул посол.