Мирошник сообщил о гибели семи членов УИК во время выборов в Госдуму

Мирошник: во время выборов в Госдуму были убиты семь членов УИК Мирошник сообщил о гибели семи членов УИК во время выборов в Госдуму

Москва16 окт Вести.Во время последних выборов в Госдуму погибли семь членов участковых избирательных комиссий (УИК), сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Выступая в Третьем комитете 81-й сессии в рамках интерактивного диалога со спецдокладчиком ООН по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций Джиной Ромеро, Мирошник отметил, что в период проведения выборов на прифронтовых территориях РФ число ударов ВСУ по гражданским объектам достигало порядка 1200 прилетов в сутки. Дипломат призвал всемирную организацию взять ситуацию под контроль и детально ее рассмотреть.

В ходе подготовки к выборам, их проведения и подведения результатов было убито семь членов участковых избирательных комиссий. Являются ли перечисленные мною нарушения достаточным основанием, чтобы спецдокладчик обратил внимание на эти вопиющие факты и дал свое независимое и непредвзятое заключение? сказал Мирошник, его слова передала пресс-служба полпредства РФ

Ранее Мирошник подчеркнул, что РФ не намерена отказываться от работы на площадке ООН. По словам посла, задача России - максимально расширить круг стран, которые получают информацию от Москвы и доверяют ей.