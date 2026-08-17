Москва17 авгВести.Западные кураторы Украины отводят главе киевского режима Владимиру Зеленскому роль интерфейса, который транслирует их решения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".
Зеленскому отводится никак не роль мыслительного центра. Нет, он просто интерфейс, который оглашает те месседжи, которые разрабатываются. Закупка вооружений ведется опять же скоординированным штабом НАТО, который тоже никто не прячет… То есть Запад активно в этом участвуетсказал Мирошник
Он добавил, что при этом на Западе продолжают твердить, что по их территории наносить удары нельзя, ведь они "только" дают деньги, изготавливают вооружение и обучают военных.