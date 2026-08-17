Мирошник: Запад видит в Зеленском не мыслительный центр, а просто интерфейс

"Просто интерфейс": Мирошник рассказал, как Запад воспринимает Зеленского Мирошник: Запад видит в Зеленском не мыслительный центр, а просто интерфейс

Москва17 авг Вести.Западные кураторы Украины отводят главе киевского режима Владимиру Зеленскому роль интерфейса, который транслирует их решения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Зеленскому отводится никак не роль мыслительного центра. Нет, он просто интерфейс, который оглашает те месседжи, которые разрабатываются. Закупка вооружений ведется опять же скоординированным штабом НАТО, который тоже никто не прячет… То есть Запад активно в этом участвует сказал Мирошник

Он добавил, что при этом на Западе продолжают твердить, что по их территории наносить удары нельзя, ведь они "только" дают деньги, изготавливают вооружение и обучают военных.