Москва2 окт Вести.Мировому судье передали уголовное дело жительницы Владивостока Эрики Владыко, которая оставила маленькую дочь одну в Бангкоке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края в MAX.

Первомайский районный суд г. Владивостока постановил направить уголовное дело по обвинению в оставлении ребенка в опасности по подсудности мировому судье судебного участка №17 Первореченского судебного района г. Владивостока говорится в сообщении

По данным следствия, 12 сентября 2025 года Владыко оставила свою дочь 2021 года рождения одну в номере отеля Somerset Sukhumvit 71 в Бангкоке. Ребенок в это время спал.