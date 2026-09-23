Москва23 сенВести.В Гонконге начался судебный процесс по делу об убийстве модели и блогера Эбби Чой, пропавшей в феврале 2023 года. Об этом сообщает издание People.
28-летнюю Чой объявили пропавшей 21 февраля 2023 года. Через два дня ее расчлененные останки обнаружили в арендованном доме в деревне Лун Мэй в районе Тай По. Следователи также нашли там электропилу и мясорубку.
Среди обвиняемых в убийстве - ее бывший муж Алекс Квонг, его отец Квонг Кау и брат Энтони Квонг. Мать Алекса и Энтони год назад получила полтора года тюрьмы за ложные показания и содействие попытке сына покинуть Гонконг.
По версии следствия, мотивом преступления мог стать имущественный конфликт. После развода Чой и Квонга в 2015 году между бывшими супругами продолжался спор из-за элитной недвижимости. Личное состояние модели, происходившей из обеспеченной семьи, оценивалось в 100 миллионов гонконгских долларов (1 миллиард 72 миллиона российских рублей).
Организатором убийства следствие считает Квонга Кау - бывшего сотрудника полиции. Он арендовал дом, где впоследствии нашли останки. Энтони Квонг работал водителем Чой, в день ее исчезновения он подвозил модель.
Ранее на Филлипинах мужчина обнаружил в холодильнике останки своей арендаторши. По предварительным данным, ее также могли убить из-за финансовых разногласий.