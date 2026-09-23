Бывший муж Эбби Чой предстал перед судом спустя три года после ее гибели

В Гонконге начался суд по делу об убийстве модели Эбби Чой Бывший муж Эбби Чой предстал перед судом спустя три года после ее гибели

Москва23 сен Вести.В Гонконге начался судебный процесс по делу об убийстве модели и блогера Эбби Чой, пропавшей в феврале 2023 года. Об этом сообщает издание People.

28-летнюю Чой объявили пропавшей 21 февраля 2023 года. Через два дня ее расчлененные останки обнаружили в арендованном доме в деревне Лун Мэй в районе Тай По. Следователи также нашли там электропилу и мясорубку.

Среди обвиняемых в убийстве - ее бывший муж Алекс Квонг, его отец Квонг Кау и брат Энтони Квонг. Мать Алекса и Энтони год назад получила полтора года тюрьмы за ложные показания и содействие попытке сына покинуть Гонконг.

По версии следствия, мотивом преступления мог стать имущественный конфликт. После развода Чой и Квонга в 2015 году между бывшими супругами продолжался спор из-за элитной недвижимости. Личное состояние модели, происходившей из обеспеченной семьи, оценивалось в 100 миллионов гонконгских долларов (1 миллиард 72 миллиона российских рублей).

Организатором убийства следствие считает Квонга Кау - бывшего сотрудника полиции. Он арендовал дом, где впоследствии нашли останки. Энтони Квонг работал водителем Чой, в день ее исчезновения он подвозил модель.

Ранее на Филлипинах мужчина обнаружил в холодильнике останки своей арендаторши. По предварительным данным, ее также могли убить из-за финансовых разногласий.