Москва26 нояВести.Алексей Андреев назначен торговым представителем России в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из распоряжения правительства РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Назначить Андреева Алексея Викторовича торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратахговорится в тексте распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным
Андрей Терехин, бывший торгпредом РФ в ОАЭ, освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе.