Мишустин назначил нового торгпреда России в ОАЭ Мишустин назначил Алексея Андреева торговым представителем России в ОАЭ

Москва26 ноя Вести.Алексей Андреев назначен торговым представителем России в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из распоряжения правительства РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Назначить Андреева Алексея Викторовича торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах говорится в тексте распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным

Андрей Терехин, бывший торгпредом РФ в ОАЭ, освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе.