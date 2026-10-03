Мишустин освободил Никитина от поста замглавы Минспорта в связи с избранием в ГД Никитин покинул пост замглавы Минспорта после избрания в Госдуму

Москва3 окт Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Никитина от должности замминистра спорта после его избрания депутатов Госдумы. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте интернет-портале правовой информации.

Освободить Никитина Александра Александровича от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва говорится в документе

С 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму девятого созыва. В новый созыв вошли представители пяти партий - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". Также мандаты получили представитель "Родины" и четыре самовыдвиженца.