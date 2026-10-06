Москва6 октВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки на форуме "Цифровые решения" рассказал, что регулярно использует сервисы VK.
Гендиректор VK Владимир Кириенко в беседе с Мишустиным сообщил, что число пользователей сервисов компании растет.
Я – один из нихответил премьер
Также Мишустин поделился, что активно использует отечественные нейросети, в том числе "Алису" от "Яндекса".
Особенно мне нравится [у "Алисы"] режим "Эксперт"сказал Мишустин
Ранее глава правительства сообщил, что в национальном мессенджере MAX зарегистрировались более 130 миллионов человек.